Nacho Ambriz sobre Pedro Aquino: "Se disculpó con el grupo"

"Me gustó que le pidió una disculpa al grupo, sabe que cometió un error, eso siempre se agradece cuando cometes un error de ese tipo. El grupo está bien, muy unido y sólido, rescatar el compromiso que tiene para que sea nuestro torneo".

El jugador peruano de La Fiera recibió una falta al minuto 73 que el árbitro central no vio. Enojado, Aquino se levantó, encaró a Christian Tabó y le tocó ligeramente la frente con su rostro. Esto le valió la tarjeta roja a dos partidos de iniciar la Liguilla.

Es importante quedar entre los primeros cuatro lugares, este equipo es para estar ahí, no para repechajes. No tengo claro si haré rotaciones para Santos y Toluca, nos quedan seis puntos por disputar, pero en la semana tendré la oportunidad de pensar en las rotaciones, estoy seguro que no importa a quién ponga dará lo mejor porque ellos también están esperando esa oportunidad", concluyó.