Ambriz sobre el momento de León: "Se nos acabó el margen de error"

Nacho Ambriz se mostró enfadado y frustrado luego de que León sumara su segunda derrota consecutiva en la Jornada 9 ante el Puebla ; sentenció que ya no pueden equivocarse y se mostró preocupado por la falta de compromiso del equipo.

"El segundo tiempo fuimos un desastre, se genera en gran parte por culpa mía por no hacerlos reaccionar, así no vamos a llegar a ningún lado. Hoy simplemente con un buen orden e intensidad de Puebla nos superaron.

"Pensé que si hoy ganábamos nos levantábamos para volver a ganar, pero no, vi muchas cabezas bajas y esto se empieza a complicar. El margen de error se nos acabó, ya no podemos jugar a medias, si queremos realmente a aspirar a meternos entre los 12 que califican", comentó Ambriz en rueda de prensa.

El estratega de La Fiera se responsabilizó en gran parte por el mal momento que atraviesa León, ya que se pregunta si no le hace falta algo en su liderazgo.

"Algo no le estoy transmitiendo a los jugadores para hacerles sentir esa hambre de ser campeones, de ganar por méritos, estamos echando a perder un proyecto que tardó varios torneos en construirse. Pareciera que no hay eco y eso me apura. Empezaré por mí, haré autorreflexión".