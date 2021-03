“Estoy feliz en León y hablar de otro equipo es una falta de ética. Tigres tiene un gran entrenador al que aprecio y respeto mucho, la situación de mi contrato se está arreglando poco a poco, no pienso menearme por un momento de León. Es una falta de respeto poder decirte de Tigres; diferente sería que Tigres no tuviera entrenador y yo no tuviera trabajo. No es válido que se hable en estos momentos de que yo pueda ir a Tigres”, comentó en conferencia de prensa.