Ante esto, el español de Rayados se mostró satisfecho con lo hecho por el equipo y mencionó que el rival que llegue para la final no importa mientras gane Monterrey .

“Ahora mismo es momento de celebrar, no nos importa el rival que sea, hay que prepararse de la mejor manera, que sea una gran final y que gane Rayados”.

Martín Demichelis resalta la racha que se rompió sin finales

“Lo dije cuando llegué que veníamos muy ilusionados, con respeto que merece la palabra y situación, éramos conscientes que Rayados es un club que busca protagonismo, pero el futbol no es fácil. Somos unos privilegiados, agarrar un equipo y ayudar a contribuir a la institución y romper una racha de tres semifinales perdidas en casa y llegar a la Final”.

“Hoy no sólo servía ganar, me sentí muy representado por el equipo, los jugadores, porque no solo ganamos, las formas creo que son por donde queremos ir y el camino que prefiere ver el hincha”.