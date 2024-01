Jorge ‘Corcho’ Rodríguez , mediocampista argentino que llegó como refuerzo de Rayados de Monterrey para el Clausura 2024 de la Liga MX , aseguró que su adaptación va por buen puerto, se ve como un líder dentro del campo y a la espera de su debut en el Clausura 2024 tras no poder hacerlo en la Jornada 1 .

“Toda la gente del club me está tratando muy bien, me está haciendo sentir muy cómodo y eso a uno le da confianza y comodidad para adaptarse rápido. Creo que (falta) más tema físico, ponerme a punto igual que los chicos, vienen de una pretemporada dura, yo tal vez no la hice”, indicó ‘Corcho’ Rodríguez en entrevista exclusiva con Diego Armando Medina para TUDN.