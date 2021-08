"Aguirre y Moreno están con desgarros que no han terminado de estar para nosotros y ahora lo de Celso por meterlo esos minutos, el qiere jugar, pero lo lógico es apartarlo, Duván tuvo COVID no estuvo en Mazatlán, me dio 60 en un juego y 53 en otros, estamos con Campbell, volvió Funes Mori, Charly y César, ¿cuándo les puedo dar descanso a estos pobres?, no puedo darselos porque los necesito en el campo, encima andamos con los expulsados por llegar tarde no con mala intención, Guti intenta protegerse es roja, Zapata llega tarde. Nos ha pasado un poco de todo, dosificamos para llegar bien a diciembre en las dos competencias, ésa es la idea".