Después llegó el espectáculo particular de Rogelio Funes Mori. El 'Mellizo' se despachó con tres tantos, uno de ellos vía penal para que incluso el título de goleo de Henry Martín se pusiera en debate, algo que finalmente no ocurrió; no obstante, Monterrey finiquitó el partido en el primer tiempo con cuatro goles ante unos Pumas que parecían ya un ente sin alma y con los brazos abajo.