En exclusiva para TUDN , Rodríguez Verdejo aclaró que esta clasificación solo responde a la cercanía que tiene el Sevilla con los jugadores de las Ligas "A", todo con base en su modelo de fichaje , y esto no necesariamente significa el nivel de la Liga MX o la MLS .

“Esa clasificación no tiene que ver con el nivel de las ligas, si yo fuera director deportivo del Cádiz, la liga de clase A no entraría en ninguna de esas, estaría con la Segunda División Francesa, Española o Austriaca, eso no significa que una sea mejor que otra. Significa que son ligas que en función de cercanía, conocimiento, adaptación e histórico, son más accesibles al Sevilla”, aclaró a Luis Omar Tapia.