Moisés Muñoz revela: "Nunca pensé en Chivas; mi sueño era América"

"Mi sueño siempre fue jugar en América; afortunadamente pude cumplirlo y no pasaba por mi mente jugar en Chivas", señaló el excancerbero, quien también manifestó que su actualidad y su futuro se encuentran lejos del futbol dentro de la cancha, dejando en claro que no sería timonel de ningún equipo: "No dirigiría ni a Chivas ni a América ni a Cruz Azul ni a ningún porque ni siquiera tengo título de DT y no tengo ninguna intención".