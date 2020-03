"Tengo casi 50 años. Me parece que llevo 17 o 18 dirigiendo y la verdad que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida”, señaló.

"Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Ojalá que me toque y si no me toca, no será para mí. No estoy obsesionado con eso”, comentó el estratega de Rayados. para radio La Red.