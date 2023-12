Mohamed afirma que Pumas aprendió tras derrota en Guadalajara

“Regalamos un tiempo y eso en semifinales no te lo van a perdonar, así que eso tien que ser uh aprendizaje para nosotros”, manifestó el estratega felino.

Nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara, tampoco nos llegaron tanto, pero luego el equipo se acomodó e intentamos no recibir gol en Guadalajara para cerrar la serie acá. Así que bueno el plan salió salió bastante bien y ahora hay que descncasar y pensar en lo que viene”, señaló Mohamed.

Finalmente, el argentino dio su opinión sobre no la opción de no poder cerrar en casa la serie en caso de que Tigres derrote a Puebla .

"Me parece que la mala cara (de visitante) la mostramos en el primer tiempo de Guadalajara. Pero creo que hicimos una temporada buena de visitante, ganamos varios partidos, si no me equivoco 3. Pero la Liguilla es diferente. Si toca jugar primero acá sera una táctica y si nos toca jugar primero afuera será otra táctica. Tenemos que preparanos primero y antes que nada descansar y saber que dimos un gran paso. Hoy se festeja pero ya mañana enfocados en el próximo rival”, sentenció.