"En el tema de los técnicos extranjeros, la idea no es poner topes o cuartos, la idea es que la gente tenga el mejor espectáculo posible, que vengan los mejores técnicos posibles. En donde yo tengo puesta la mira es en un gran semillero que tenemos de técnicos mexicanos que es la Liga de Expansión. Ahí no solo hay debuts de mexicanos menores de 22 años, no solo tenemos partidos donde juegan todos mexicanos y todos jóvenes, por qué no pensar que esta nueva generación de técnicos mexicanos puede venir de la Liga de Expansión, como preparación académica y con experiencia. Hay que preocuparnos por generar mejores técnicos mexicanos y ahí está la Liga de Expansión y por qué no, la femenil", añadió.