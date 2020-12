Mikel Arriola y sus grandes retos al frente de la Liga MX

Hasta antes de la pandemia, las finanzas de la Liga MX tenían un flujo importante, lamentablemente todo e l mundo se ha visto afectado económicamente por el tema de coronavirus y Liga MX no es la excepción. Se espera que poco a poco regresen los aficionados a los estadios, un ingreso importante que se ha visto mermado para todos los equipos de la Liga MX. Pero también existen otros rubros que no están siendo del todo aprovechados como los contenidos digitales, los cuales incluyen incluso videojuegos, cómo FIFA de EA sports ,compañía canadiense qué no ha logrado explotar correctamente la imagen de la Liga MX y que además el campeonato mexicano no recibe la monetización correspondiente como lo hacen otras ligas sudamericanas con videojuegos como Pro Evolution Soccer.