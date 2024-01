Miguel Ponce sobre Alexis Vega: "Le hace falta ser un poquito más profesional"

Publicado el vie, 12 ene - 09:22 AM CST. Actualizado el vie, 12 ene - 09:22 AM CST.

El exjugador de Chivas no aprueba del todo el fichaje de ‘Chicote’ Calderón con América, pues cree que pudo evitarse.

El exjugador de Chivas, Miguel Ponce, habló de lo que necesita Alexis Vega en su carrera profesional para poder pertenecer a la élite del futbol mexicano.

En entrevista con Michele Giannone, de TUDN, Ponce, ahora jugador de futbol sala con el Empire Strykers de la Major Arena Soccer League de Estados Unidos, detalló cómo era convivir con Alexis Vega en el plantel de Chivas y los gestos del delantero que no eran los mejores para el bien del equipo.

"Te puedo decir que es un buen compañero, pero como él siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos, le da igual si está o no está, y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo, todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan.

"A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea", confesó Miguel Ponce.

El exlateral del Rebaño también externó su opinión sobre el polémico e inesperado fichaje de Cristian 'Chicote' Calderón con el rival histórico América, pues asegura que la transferencia fue culpa de un tema administrativo.

"Para el Chicote me imagino es una gran oportunidad, obviamente a mí como exjugador de Chivas no me agrada mucho, pero lo respeto y le deseo lo mejor.

"Estas cosas se pueden evitar si el club hiciera mejor las cosas administrativamente. Seguramente habrá choque cuando se enfrenten América y Chivas", comentó.

Cabe resaltar que tanto Alexis Vega como 'Chicote' Calderón fueron separados del plantel deChivas durante casi dos semanas en el Apertura 2023 por violar el reglamento interno del club. Tras el castigo, ambos regresaron a jugar con el primer equipo, pero solo Vega pertenece en el plantel para el Clausura 2024.