Miguel 'Piojo' Herrera afirma que Tigres tiene el plantel más vasto que ha dirigido

"Soñar con un plantel vasto pues me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres, con un plantel muy vasto, el más vasto que me ha tocado dirigir, pero no puedo decir nada del Atlante, Tijuana, el mismo Tecos, entonces contentos y a gusto, el Veracruz me dejó una enseñanza importante, que no todo era para delante y saber ordenarse atrás, creo que el sueño de uno es ver plasmado lo que tienes en la cabeza y hoy sin duda lo veo así”, dijo el 'Piojo' Herrera en conferencia de prensa.