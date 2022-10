Miguel Layún analizará el retiro si gana el título con América

"Sí es algo que podría generar que analice retirarme del futbol, aún así creo que físicamente todavía puedo competir uno o dos años más mínimo, y tal vez eso podría abrirme la puerta a analizar a no hacerlo, pero no te puedo decir que no podría pasar en caso de que consigamos el título, porque al final de cuentas es el sueño más grande que tengo y podría culminar con los objetivos que tengo trazados, pero bueno, eso habría que ver hasta que llegara el momento", reconoció en conferencia de prensa.