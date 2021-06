"Mi sueño sería que tu (Moi Muñoz) estés cubriendo la Final, acercarme contigo y colgarte la medalla de campeón. Mi sueño y mi objetivo siempre fue retirarme en un punto donde fisicamente sienta que puedo competir y no en un punto donde sienta que ya no me da más, sí mi intención es esa (retirarse en América), no sé cuantos años y ojalá que lo pueda cumplir".