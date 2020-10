"(César Ramos) hizo un buen trabajo, no tengo ninguna queja, me molestó la tarjeta amarilla porque dijo yo estaba reclamando y eso lo inventó, estaba yo hablando con el cuarto arbitro de que los baloneros no estaban tirando rápido las pelotas, se las estaba quedando las dos pelotas en la mano y estaba haciendo tiempo", dijo Herrera en conferencia de prensa.

"Eso fue lo que le comenté al cuarto árbitro, César vino y me amonestó, lo que le comenté al final fue eso, que se había equivocado, que le preguntara al cuarto árbitro, nos quedamos platicando en el vestidor de ellos (de los árbitros), por supuesto sí me molesta porque está inventando algo que no pasó, yo no estaba reclamando nada, pedía que tiraran la pelota rápido, el chico tenía las pelotas en las manos y yo le pedía que las tirara más rápido, Cesar inventó un reclamo y se lo dije, 'inventaste porque yo no reclamé nada', fue lo que platicamos, ya después me fui tranquilo a mi vestidor".