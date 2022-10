Miguel Herrera destaca el trabajo de Tigres tras la expulsión

"Tenemos que ser conscientes de que no tenemos que tener expulsiones. Un descuido de Aquino, una jugada desafortunada. Me parece a mí que no era tan agresiva la entrada. Desafortunadamente estas jugadas se marcan hoy como expulsiones... Es una pelota en el ultimo tercio de la cancha atacando, pero el equipo responde, lo sabe hacer bien. Hemos entrenado muchas veces: ponemos un 11 vs 7, un 11 vs 8 para poder hacer bien los recorridos, para poder hacer bien el parado del equipo y entender que los espacios se deben de ocupar bien para que el rival no los tenga.", sentenció.