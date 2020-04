"La población tiene sus dudas, el gobierno no es muy concreto. No se han cerrado los centros comerciales, veo a la gente comiendo tacos por la calle sin protección, los restaurantes pueden abrir, no tienen conciencia de lo que puede pasar. Aquí somos cuatro veces más de habitantes que en España y muchos no tienen seguro médico ni público ni privado. Aquí no se sabe ni cuánta gente puede haber infectada ni cuántos muertos hay".