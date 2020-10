Cardozo llamó "loco" a Meza y el técnico contó por qué sucedió

"Cuando lo encuentro en Toluca le pregunto: ¿Usted es Cardozo? Y me dijo: «Sí». ¡Ah estaba operado de apendicitis entonces le dije ponte bien porque conmigo vas a hacer muchos goles por la forma de juego no porque intentara ser adivino.Él me dice: «Oiga es que usted está loco, si la gente que me conoce no me mete a jugar y ahora usted dice que voy a ser el goleador, usted debe estar loco»".