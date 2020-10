Memo Vázquez tras la goleada: "Estoy en manos de la directiva"

"Fue un partido… hay pocas palabras para mencionarlo. Habíamos tenido malos días, pero este fue muy malo, el equipo entró completamente tibio, poco comprometido, la verdad que no ofrecimos ninguna resistencia al rival, ellos aprovecharon todas las facilidades que dimos.

"Al descanso les dije que esto no se valía, que es una vergüenza muy grande, que así no se representa a este equipo. El segundo tiempo intentaron hacer algo, pero ya era muy complicado, es un día difícil, una noche difícil", sentenció tras los cinco goles que Mazatlán anotó.

"De mí, ¿qué va a pasar?, no sé, he tratado de hacer lo mejor, pero los resultados no han sido lo que hemos planeado, estoy en manos de la directiva".