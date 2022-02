Meza y Pizarro dan la cara y charlan con aficionados de Rayados; Funes Mori los ignora

Aunque dmitió que no ha alcanzado aún su mejor versión, "no (el mejor Pizarro), es lo que quiero, no vengo de paseo. Nosotros queremos más que ustedes (estar bien), yo sé que no he estado bien, pero también llevo tres partidos, prefiero que me critiquen a mi, se le exige a los que pueden, no pasa nada, por algo es Monterrey porque está lleno de exigencias, por algo somos el mejor equipo de la Liga, no lo hemos demostrado, están en su derecho porque no hemos dado nada lo que tenemos que dar ", sentenció y chocó los puños con el aficionado.