Maxi Meza quiere quedarse en Rayados y admite que su última lesión era previsible

"Terminé con una lesión que ya la veía venir porque estaba en los últimos partidos con dolores, fatiga, pero no me quería perder los partidos por nada, Víctor (Vucetich) lo sabía, siempre puse el equipo delante, porque bueno cuando vi que no podía, le dije: 'estoy con tanto dolor que, por ahí no puedo', entonces puse al equipo por delante y creo que, eso en lo personal me deja tranquilo".