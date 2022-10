Mauricio Culebro no coincide con el Piojo y advierte que el equipo está en evaluación

“Antes que nada quiero aclarar que yo no comparto las declaraciones de Miguel, el promedio de edad del equipo ahí está. Creo que al final del día, en 1 año y medio dos Semifinales y unos Cuartos de Final, no es lo que buscamos ni los objetivos que estamos buscando. Algo nos ha faltado, por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que no vuelva a pasar y que lleguemos a una instancia mayor que eso”, inició diciendo el directivo del conjunto universitario a los medios.