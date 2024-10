Martín Liberman aseguró en Línea de 4 que Fernando Gago está desesperado por dirigir a Boca Juniors porque tiene miedo de que ya no tenga otra oportunidad.

Además, el periodista argentino indicó que el estratega pediría un contrato por tres años y que no lo importa cuánto le pagarán.

“Se que él (Fernando Gago) está desesperado por dirigir a Boca, tiene miedo de no tener una nueva oportunidad en corto plazo, entiende que es el momento y creo que está pidiendo un contrato que acompañe todo el mandato del actual presidente, un contrato de tres años, no le importa ni siquiera el monto, pero si está pidiendo algunas cosas que quiere modificar en cuanto a las estructuras tal vez que el consejo de futbol no se meta tanto, poner un manager que haga de nexo entre plantel, cuerpo técnico y dirigentes”, mencionó Martín Liberman.