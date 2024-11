“Por la personalidad que tenía, primero yo me formé en las fuerzas básicas como volante central y debutó en River, pero después me reacomodan a marcador… la de volante central es muy estratégica más mi personalidad de estar hablando y de estar preocupándome por mi compañero y por el rival me fui formando y el último año previo a mi retiro ya tenía cien por ciento decidido que no iba a ser dirigente ni representante que iba a ser entrenador”