Martín Demichelis asegura estar acostumbrado a la presión

"Viviendo de esta profesión, día a día, no hay que irse mucho más allá porque el futbol es muy cambiante incluso dentro de un partido, no nos vamos a ir mucho más allá del próximo entrenamiento, entendiendo la exigencia, que todos lo entiendan y que tienen que ganarse el fin de semana

"Un grandísimo plantel e institución, el deseo de ganar, la necesidad de ganar, esa característica y necesidad es lo que me sedujo, me hago responsable de lo que digo que en las grandes instituciones los proyectos no son largos si no acompañas con jugar bien, porque jugar bien te acerca a ganar, iremos de la mano con dos matices que considero importantes para ser protagonistas: ser intensos y ordenados, y ser dominantes, generar situaciones, la gente quiere ver al equipo hacer goles.