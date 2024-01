Luego de la derrota de Cruz Azul ante Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2024, Martín Anselmi , entrenador de La Máquina, aceptó que no fue la mejor bienvenida al Estadio Azul, pero rescató el sentimiento de haber debutado en el futbol mexicano.

"Me gustó mucho mi primer encuentro en el futbol mexicano, me gustó el arbitraje que deja jugar, hay mucho ritmo, intensidad, y cómo se juega, en ese sentido lo disfruté, es un futbol que me gusta y que propone, en mi forma de sentir el juego.