Martín Anselmi tiene arreglo para irse al Porto y dejar a Cruz Azul , pero no sería el único en irse a futuro por el interés en dos jugadores en específico.

"Hay la sospecha, por qué saben que han estado cercanos los portugueses, específicamente con dos jugadores en particular, Kevin Mier que ha tenido acercamientos y la cláusula de rescisión es muy alta".

"También con Charly Rodríguez que no ha renovado con La Máquina y se sabe que han estado cercanos al jugador. En una de esas Martín Anselmi no llega solo al futbol portugués, ¿se irán o no? Uno tiene contrato, al otro le queda nada más un año".