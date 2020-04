Marco Fabián: "Sueño volver a Chivas, amo a esa institución"

Marco Fabián platicó en exclusiva con el analista de TUDN, Marc Crosas , y no negó sus sentimientos por el Guadalajara , club en el que se formó como futbolista y al que perteneció por 17 años.

"Obviamente me gustaria regresar, no sé cuando, lo que sí tengo que decir es que Chivas es y ha sido mi vida, lo llevo siempre en mi corazón, más de la mitad de mi vida la vivi en Chivas, llegue a los siete años y salí a los 24 años, ¿Cómo no tenenerle amor a esa institución?", apuntó Fabián.