Marchesín asegura que extraña al América y elogia a Miguel Herrera

"No solo ha dirigido ha dirigido a un equipo tan grande como América, no es fácil sobrellevar el día a día, es el equipo con más repercusión a nivel nacional, si América no califica todos saben lo que pasa, cómo se declara la prensa en contra del América y si otro equipo, ya sea grande, por llamarlo de alguna manera, no califica o pasan años sin calificar, no se dice tanto como sí pasa con América", mencionó.