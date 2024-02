Malagón: "Julio González me regalaba guantes cuando no tenía nada"

Luis Malagón, portero del América, reveló que Julio González, actual arquero de Pumas, le regalaba guantes en el comienzo de su carrera cuando coincidieron en Santos Laguna.

Malagón conoció a Julio González cuando era portero en las fuerzas básicas del conjunto lagunero, antes de que le 'dieran las gracias' para posteriormente llegar a Monarcas Morelia, donde debutó en Primera División antes de pasar a Necaxa y América.

“Julio González, portero de Pumas, me regalaba guantes. Un día me acuerdo que llegó con una maleta de Rinat y me dijo ‘toma’. No recuerdo cuántos pares había, pero es un gesto que jamás voy a olvidar. Hoy en día lo frecuento y le digo ‘nunca voy a olvidar ese momento porque no tenía nada’”, confesó Malagón para el podcast de Youtube, Porteros TV.

Además de Julio González, Carlos Acevedo y Oswaldo Sánchez también apoyaron al guardameta del América y de la Selección Mexicana en sus inicios en Santos.

“Conocí a Carlos (Acevedo), con él crecí prácticamente juntos porque él me lleva un año, entonces en varias categorías estuvimos ahí. A Oswaldo Sánchez, trabajé con él. Hubo mucha gente que la verdad me ayudó mucho y el día de hoy el carácter que he forjado fue también por esa parte que viví”, añadió.

Malagón reconoció que en la actualidad sigue pidiendo apoyo a varios porteros de la Liga MX como Acevedo para ayudar a niños de bajos recursos que sueñan con ser futbolistas.

“Hoy en día, que estoy de este lado y que veo a niños con un hoyo, me hace recordar lo que yo viví poque a mí me tocó ver eso, mis papás no tenían ni para comprarme unos guantes. A veces pido mucho, pero pido porque no quiero que esos muchachos les falte”, externó.

Video Malagón el “hombre récord” del América desde los años 70’s El portero aún no cumple un año completo como titular en el arco y ya suma varias marcas con minutos invicto y juegos en cero. 2:06 mins 2:06 mins