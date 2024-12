Crosas y el título que dejaría a Jardine como el mejor DT en la historia del América

Marc Crosas recordó que el camino del brasileño no fue fácil y que a su llegada al banquillo del conjunto azulcrema los comentarios eran muy desfavorables ya que " en sus inicios hubo dudas por un par de partidos ", en especial tras perder contra Juárez en casa y ver "cómo le ha dado la vuelta a la situación".

De hecho también mencionó que Jardine no era la primera opción para ser el DT de Las Águilas, ya que estaban en su momento los nombres de " Diego Alonso y Gregg Berhalter ".

"Está claro que está en la conversación (de ser el mejor DT de la historia del América). En el Top 3 tiene que estar pero es que esto no acaba...y es que si gana el próximo torneo ya no hay forma de decir que no es el mejor", dijo Crosas en Línea de 4.