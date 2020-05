‘Lupillo’ Castañeda ve próximamente varios títulos para Cruz Azul

Guadalupe Castañeda es uno de los jugadores que más recuerda y quiere la afición del Cruz Azul en la década de los años 90. Corriendo por la pradera derecha, ‘Lupillo’ fue un inamovible de la Máquina en aquel título de 1997 frente al León, club en el que también fue campeón en 1992.

Hoy, ya retirado, pero presente en la institución cementera formando a los nuevos valores de la cantera, ‘Lupillo’ habló sobre el anhelado título de Cruz Azul, mismo que se ha ido negando desde sus tiempos como jugador.

Guadalupe Castañeda habló en Versus Digital sobre las burlas que ha recibido la afición celeste por la carencia de campeonatos, sin embargo, presagia, que en los siguientes años se romperá esa malaria.

“Yo le digo a la gran afición de Cruz Azul que el campeonato ya está ahí. Desde hace años dije qué era lo que le faltaba a Cruz Azul y ya está ahí, ya viene. Y no va a ser un campeonato, van a ser más. Nos vamos a reponer y llegarán las alegrías’", contó.

Cuestionado sobre ese ‘bullyng’ que recibe la afición celeste, considera que los últimos años han sido muy duros, sobre todo luego de perder dos finales contra América.

“Duele mucho, y más la manera en que hemos perdido. Las dos últimas de América, la de 2013 esa dolió hasta el gorro, la afición lloró, recibimos burlas, ‘bullyng’ y ofensas de todo tipo, incluso por parte de la prensa”.

Guadalupe Castañeda contó que en alguna ocasión fue tentado para jugar con América, precisamente cuando defendía al Cruz Azul.

“Hubo una posibilidad en la que me dijeron (que interesaba a las Águilas), pero lógicamente yo me sentía muy a gusto con Cruz Azul, y también en Cruz Azul dijeron que ‘no, para nada’. Yo he respetado mucho a los rivales, y si por alguna razón yo hubiera llegado al América hubiera dado lo mejor de mi. Más allá de cualquier cosa está tu profesionalismo”, dijo Lupillo en la charla exclusiva.

El exlateral derecho también narró cuál es la mayor bendición que recibió en su carrera como profesional, la cual no está asociada al 100% a un equipo pese a las glorias que vivió debutando con Atlas y después defendiendo las camisetas de León, Cruz Azul, Chivas y Dorados.

“Para mi lo más significativo de toda mi vida, no solo de lo futbolístico, es que mi mamá me veía en la tribuna romperme la madre, deportivamente, contra los rivales. Yo quería que mi mamá se sintiera orgullosa y me estuviera viendo correr", manifestó.

Finalmente, Guadalupe Castañeda habló de una pasión personal que se le ha conocido últimamente, sobre todo por su participación en redes sociales: la cocina. Ahí, ‘Lupillo’ narró cómo fue el tiempo que tuvo una cocina económica antes de enrolarse con las fuerzas básicas celestes.

“A mi me gusta cocinar mucho, pero lo que más disfruto son los camarones a la diabla en donde le pones muchos ajos partidos, mantequilla y un poco de aceite. Con un vino tinto o preferencialmente, con un vino blanco.