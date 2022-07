Luis Suárez revela que rechazó a Toluca "por la altura"; Cruz Azul mostró interés

“Sí tengo ofertas de Europa, pero lo que yo me pongo a plantear es que con la carrera que yo he hecho acá en Europa ¿me vale la pena terminar en un equipo inferior? Para poder agarrar ritmo en el Mundial me pongo a analizar todo, digo ‘mejor me voy a otro sitio, ya hice mi etapa en Europa’, pero también digo ‘no, está el Mundial, tengo que competir en Europa’ y eso es lo que me está frenando, lo que estoy analizando y me puse un tope como máximo de dos semanas para tomar la decisión”, sentenció el goleador charrúa con más de 400 goles en Europa.