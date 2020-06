“Quiero agradecer a la afición por su apoyo, aunque estuve en San Luis un año no me perdieron el paso, tengo hambre, ganas de hacer bien las cosas acá, por la afición, siempre quieren ver al América peleando campeonatos, voy a poner lo mejor de mí, cada partido voy a darlo todo por la playera para conseguir la 14, la 15, la 16, Dios quiera que sean muchos campeonatos, consolidarme muy bien aquí”, agregó.

“Yo la idea con la que fui a San Luis era para agarrar minutos, sabía que pertenecía al América y que si hacía bien las cosas allá, el América me iba a regresar, en San Luis me fue muy bien, mi familia se acopló bien a la ciudad, pero regresar es una de las cosas que tenía en mente, sabemos lo que es el América, buscar campeonatos, vengo preparado para enfrentar cada reto”.

“Uno nunca deja de aprender, mi estancia pasada conseguí ganar tres campeonatos, quizás no fueron los minutos deseados, pero ir a San Luis me ayudó a retomar mi confianza que uno pierde cuando no tiene tanta participación, me siento contento, alegre y preparado para hacer un gran papel este torneo”.