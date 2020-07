Luis Hernández calificó a Gignac como "un pin... francés"

En la década de los 90, 'el matador' jugó con Tigres, una etapa no muy fructífera para el club pese a que su accionar en lo individual fue sobresaliente, "me toco una época con buen plantel pero no llegábamos a la Liguilla , cuando íbamos a llegar en primero o segundo, nos quitaron nueve puntos por lo de Donizete".

"En Argentina tenía contrato de un año, de mayo a mayo y el entrenador no me metía, el 'Bambino' Veira. En la liga habíamos dos extranjeros en la banca, 'Manteca' Martínez y yo, jugaban Bermúdez, Solano y Córdoba. Le dije al técnico que si no jugaba me tenía que ir porque venían las eliminatorias ( al Mundial Francia 1998), yo jugaba Mercosur, hice dos goles en cuatro partidos, también en un amistoso contra Peñarol, yo estaba bien, no tuve problemas, pero el Bambino me dijo 'Luisito, no tengo nada contra ti, pero Solano, Córdoba y Bermúdez están muy bien', entonces hablé con la directiva, con la gente de Televisa y regresé al Necaxa".