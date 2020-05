“Yo no recomiendo ser entrenador, hay mucho estrés mientras uno trabaja en la competencia, y cuando uno no trabaja, uno está ansioso, de mal humor, es más complicado ahora”, dijo en exclusiva para Versus de TUDN .

“Con Nacho Trelles no era tanto de trabajar en la cancha sino una cuestión más filosófica, él es el maestro de Manolo Lapuente quien a su vez es maestro mío, siempre lo he considerado como mi amigo, mi maestro, y ahí fuimos agarrando una forma de dirigir, eran muy buenos a la hora de hacer la conducción del grupo, la motivación y estrategia”.

“Sí lo he pensado (ser directivo), me gustaría, también me gustaría ser comentarista, ya tuve la oportunidad que me invitaran al Mundial de Sudáfrica, tengo alma de entrenador, es verdad, pero yo desde futbolista tenía la vocación, no sabía si iba a ser bueno o malo, pero quería”.