Los jugadores 'damnificados' por la pandemia: se quedaron sin equipo

Como ejemplos tenemos a Luis Fuentes , siendo él uno de los más notables. El jugador terminó su contrato con América y no logró renovarlo, por lo que tuvo que reportar con Xolos, equipo dueño de su carta. Al no entrar en planes de Pablo Guede, técnico del cuadro de la frontera, Fuentes se encuentra en busca de equipo.

Por otra parte tenemos a Ventura Alvarado. El defensa poco a poco fue perdiendo protagonismo con Necaxa; sin embargo, ya no logró ampliar su contrato, por lo que terminó com jugador libre y, por el moento, no tiene equipo ni fue registrado para Guard1anes 2020.