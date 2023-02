Javier Abella renueva contrato con Atlas hasta 2025

“Esta gran institución que me ha dado mucho, confío en mí, me dio la oportunidad de formar parte de su historia, trazar mis metas. En Guadalajara he vivido cosas muy buenas me comprometí, me casé, tuve a mi hijo, son cosas que marcan y siempre que me acuerdo de mi boda, de mi hijo de esos momentos siempre voy a acordarme del Atlas, voy a tenerlo muy cerca de mí.