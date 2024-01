Para Gustavo Lema , las posibilidades de Pumas, en el Clausura 2024 serán amplias, siempre y cuando no sufran bajas inesperadas, ya que cuentan con un plantel un tanto ajustado y no tan profundo como Tigres, Monterrey y América.

"Depende de un montón de factores y no es por esquivar la pregunta, si tenemos la cantidad de lesiones o accidentes que tuvo Monterrey o América el torneo pasado no podemos competir, Monterrey compitió hasta el final, en situaciones normales ya arrancamos atrás con lo del Melli (Funes Mori), es competencia y confiamos en nuestras fuerzas".

"No lo esperaba, no sentía la necesidad, por el tema vocacional, el lugar que me daba Tony me cubría todas esas expectativas, veía que no habíamos llegado al techo a pesar de todos los logros y que hay un recorrido y que todo lleva un tiempo", declaró.