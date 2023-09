Christian Tabó dejó de disfrutar el futbol tras su paso con Cruz Azul

“Siempre todo fue muy raro y muy confuso, cuando llegué lo primero que les dije es que querías las cosas claras y siempre es lo mismo, había personas que me querían afuera pero todos los entrenadores que llegaron querían que me quedara, entonces no sé en qué se basaban, pero bueno, ya está, es el pasado”, indicó el refuerzo de Pumas a TUDN.