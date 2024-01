¿Chicharito rendirá lo necesario en Chivas? “Cuesta muchísimo pero se puede”

"Creo que sí (puede rendir), ¿por qué no? Vimos tantas cosas en la pantalla (durante su presentación) … Como decía (Jorge) Valdano, sí se pueden imaginar, es gratis, pero cuesta muchísimo, pero se puede; más con esta toxicidad, más con este personaje que pueden decir misa y lo que sea”.

Asimismo, Javier Hernández señaló que para jugar en un equipo como Real Madrid no se necesita ser un “superdotado”, simplemente tener el talento y demostrarlo en la cancha.

“Lo que he generado como jugador de Chivas es que no necesitas ser un superdotado para jugar en el Real Madrid. Obvio necesitas el talento suficiente (preparación)… siempre te llaman loco hasta que no sucede algo, por eso esa frase fue tan bonita, porque personas y perspectivas ayudan muchísimo.