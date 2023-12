Calendario de Chivas en el Clausura 2024: Cuándo juega, fechas, horarios y rivales

· Jornada 1: Chivas vs. Santos, sábado 13 de enero, Estadio Akron; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 2: Tigres vs. Chivas, domingo 21 de enero, Estadio Universitario; 18:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 3: Tijuana vs Chivas: viernes 26 de enero, Estadio Caliente; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 22:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 4: Chivas vs. Toluca, martes 30 de enero, Estadio Akron; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 22:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 5: Atlético de San Luis vs. Chivas, domingo 4 de febrero, Estadio Alfonso Lastras; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 6: Chivas vs. FC Juárez, sábado 10 de febrero, Estadio Akron; 17:00 horas tiempo del Centro de México, 18:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 7: Mazatlán vs. Chivas, viernes 16 de febrero, Estadio El Encanto; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 22:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 9: Necaxa vs. Chivas, martes 20 de febrero, Estadio Victoria; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 22:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 8: Chivas vs. Pumas, sábado 24 de febrero, Estadio Akron; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 10: Cruz Azul vs. Chivas, sábado 2 de marzo, Estadio Azul; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 11: Chivas vs. León, sábado 9 de marzo, Estadio Akron; 17:00 horas tiempo del Centro de México, 18:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 12: Chivas vs. América, sábado 16 de marzo, Estadio Akron; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 23:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 13: Monterrey vs. Chivas, sábado 30 de marzo, Estadio BBVA; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 21:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 14: Chivas vs. Puebla, sábado 6 de abril, Estadio Akron; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 21:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 15: Pachuca vs. Chivas, sábado 13 de abril, Estadio Hidalgo; 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 16: Chivas vs. Querétaro, sábado 20 de abril, Estadio Akron; 19:00 horas tiempo del Centro de México, 21:00 horas tiempo del Este.

· Jornada 17: Atlas vs. Chivas, sábado 27 de abril, Estadio Jalisco; 21:00 horas tiempo del Centro de México, 23:00 horas tiempo del Este.