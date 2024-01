Publicado el jue, 4 ene - 11:36 AM CST. Actualizado el jue, 4 ene - 11:46 AM CST.

Alan Medina, mediocampista uruguayo de 25 años de edad, dio su primera conferencia de prensa como jugador del Club León de cara al Clausura 2024 para ser el segundo refuerzo confirmado a espera de uno más.

Campeón con Liverpool de Uruguay, Alan Medina espera que se concrete también la llegada de Gonzalo Napoli, quien incluso ya se le vio en las prácticas del equipo guanajuatense y también llega del Liverpool de Uruguay.

“Eso de exigencias me han dicho mucho ya, he salido a conocer la ciudad, me he cruzado a la gente y me dicen lo mismo, que es exigente y siempre sale para adelante.

“No sé si nerviosismo pero sí me siento muy ansioso, no pude dormir, quería entrenar y conocer a los compañeros. Me ha dicho que a los extranjeros se les exige un poco más, pero estoy para que se me exijan y demostrar lo que hice en Liverpool y vengo a ayudar al equipo”, indicó Alan Medina.

Asimismo, el jugador sudamericano señaló que aún no decide qué camiseta portará para este semestre, su primero en el futbol mexicano; además de comentar sus cualidades dentro de la cancha.

“No lo he hablado, en Liverpool jugué con la 10, jugué con la 7 también. Cuando debuté lo hice con la 30, pero no lo he pensado acá. Soy un tipo que corre mucho, que soy muy bueno con pelota y lo que pida Jorge lo voy a aportar.

“De Gonzalo Napoli, es un chico muy amable, entrena a full siempre, es un tipo que si viene va a dar mucho al club y ojalá que se le dé y así tengo un compañero más”, comentó el nuevo elemento del león, que estará bajo el mando de Jorge Bava.

