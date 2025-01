Leyendas americanistas se despiden de Cristóbal Ortega

Con la lamentable muerte de Cristóbal Ortega, una de las máximas leyendas del América , las muestras de afecto y respeto por parte de la familia azulcrema no se hicieron esperar en las redes sociales.

Personajes reconocidos del americanismo como Henry Martín, Zague, Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Braulio Luna mandaron sus condolencias principalmente dirigidas a los familiares del ex mediocampista.

"Hoy es un día sumamente triste para mi, me inunda el dolor y muchísima pesadumbre, de esos días que uno no quisiera que llegara o mejor dicho que pasara. Pero es ley de vida, son los designios de Dios y hoy se nos adelantó el más grande referente del americanismo!! Nuestro querido #Cristóbal Ortega !! Tuve el privilegio de compartir muchos años de vestidor con él y siii se fue un gran referente no solamente del América como del fútbol mexicano!! Faltarían palabras para describirlo!! Vuela alto querido “Cristo” como siempre lo hiciste!! DEP querido amigo", destacó.