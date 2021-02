No importa lo que pase ante León, Vucetich seguirá con Chivas

A pesar de que la temporada no ha sido lo esperado, pues apenas suman dos puntos de 12 posibles y se encuentran en penúltimo lugar de la clasificación, la directiva de Chivas no ha puesto en juego el trabajo de Víctor Manuel Vucetich en la dirección técnica del equipo, pues de acuerdo con información de Karina Herrera, colaboradora de TUDN, está confirmado que pase lo que pase en el encuentro ante el León el estratega se mantendrá al frente del equipo.

El Guardianes 2021 hasta el momento no ha visto un nivel cercano al que el Rebaño tuvo el torneo pasado en el que lograron llegar a la Semifinal y precisamente fueron eliminados por el cuadro Esmeralda. En las cuatro jornadas que se han disputado el saldo es de dos empates y dos derrotas, a cambio de siete golea a favor y cuatro en contra, por lo que las especulaciones sobre su continuidad no se hicieron esperar, no obstante, todo indica que habrá paciencia con el proyecto.

Alexis Vega estaría disponible

Luego de que presentara molestias tras el partido ante Bravos de Ciudad Juárez, Alexis Vega ingresó al terreno de la rehabilitación y por fortuna para el chiverío su número 10 ha mostrado una evolución por lo que se espera que mañana esté reintegrado de lleno al trabajo del equipo. La lesión parece que no fue de gravedad, no obstante se tomaron todas las precauciones para que la situación no pasara a mayores y el jugador podrá entrenar al parejo.

El 'Gru' ha disputado los tres últimos partidos completos, estableciéndose como uno de los principales motores en el ataque de Chivas, pues a pesar de que no suma goles, sí es una salida por las bandas que ayuda a generar peligo en el área rival, por lo que no tenerlo representa una baja sensible y merma las aspiraciones del equipo por conquistar su primer triundo de la temporada.