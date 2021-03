“No, por supuesto que no, ni siquiera nos pasa por la cabeza, cómo te digo tienen toda la confianza y cómo te digo creemos en el cuerpo técnico que ha hecho muy bien las cosas, es difícil mantener un equipo con gran nivel durante dos años en la parte de arriba, por supuesto que después de la final fue muy poco el tiempo de preparación que tuvo el equipo, eso no has costado, pero creo que por lapsos el equipo se ha visto bien y creo que vamos a terminar muy bien. Todavía falta el Torneo de Concacaf, todavía tenemos la posibilidad de pelear”.