Nicolás Larcamón admite que le afectó la lesión de Iván Rodríguez con León

“(Me expulsan) porque pego un pelotazo… en realidad ni siquiera la reacción es contra el arbitraje, me caliento con Adoni (Frias) porque dos minutos antes le había dicho que iba a jugar con la amarilla, la lesión de Iván, no voy a mentir, emocionalmente me calentó mucho, sabíamos lo que venía siendo Iván dentro del equipo, más allá de que tenemos capacidad para resolver su lesión, no deja de ser algo que nos resentía bastante, aparte en la rabia me habían dicho era una lesión con mal panorama, emocionalmente me afectó.